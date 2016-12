Schweiz 1 22:25 bis 23:45 Diskussion Arena Das Jahr der Populisten? Das Jahr der Populisten? CH 2016 2016-12-10 08:35 Stereo HDTV Merken Sie provozieren, sie setzen auf Emotionen, sie schaffen Feindbilder - und sie argumentieren mit dem "Volk" gegen die "Elite": Populistinnen und Populisten. Populismus gibt es auf der linken wie auch auf der rechten Seite - erfolgreich ist er in Europa aber momentan vor allem rechts. Doch wer zählt überhaupt zu diesen populistischen Kräften? Beim französischen Front National, bei der österreichischen FPÖ oder der deutschen AfD sind sich viele Beobachter einig: Das sind populistische Parteien. Wie aber steht es um die Schweizer Rechtspartei? Darf man die SVP populistisch nennen? Oder ist das nur eine billige Beleidigung durch jene "Eliten", welche ihren Einfluss stetig schwinden sehen? Was ist der Grund für den Brexit, für die Wahl von Donald Trump, für die Annahme der Masseneinwanderungsinitiative: die "Classe politique", welche den Kontakt zu den Bürgern längst verloren hat - oder Parteien wie die SVP, welche die Menschen gegeneinander aufhetzen und keine Lösungen anbieten? Und: Was sind die Schwächen dieser erfolgreichen Rechtsparteien? Wieso verlor die SVP bei der Durchsetzungsinitiative - und wieso wurde bei der Wahl in Österreich der FPÖ-Kandidat Norbert Hofer nicht gewählt? Jonas Projer begrüsst in der "Arena": - Oskar Freysinger, Vizepräsident SVP und Staatsrat VS - Flavia Kleiner, Kopräsidentin Operation Libero - Philipp Müller, Ständerat FDP/AG - Johannes Hübner, FPÖ-Abgeordneter, Verantwortlicher Ressort Europa und Aussenpolitik sowie als Experten - Michael Hermann, Politgeograf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jonas Projer Gäste: Gäste: Oskar Freysinger (Vizepräsident SVP und Staatsrat VS), Flavia Kleiner (Co-Präsidentin Operation Libero), Philipp Müller (Ständerat FDP/AG), Johannes Hübner (FPÖ-Abgeordneter, Verantwortlicher Ressort Europa und Aussenpolitik), Michael Hermann (Politgeogra Originaltitel: Arena