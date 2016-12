Schweiz 1 15:00 bis 16:40 Komödie Dora Heldt - Unzertrennlich D 2014 Nach dem gleichnamigen Roman von Dora Heldt Stereo 20 40 60 80 100 Merken Buchhändlerin Christine (Julia Stinshoff) hat den Blues: Ihr 40. Geburtstag steht bevor, und ihre Affäre mit Richard (Christoph Mory) läuft auch nicht rund. Richard ist verheiratet und macht keinerlei Anstalten, sich von seiner Frau zu trennen. Zu allem Überfluss kann Christine ihren Kummer nicht einmal mit ihrer besten Freundin Doro (Julia-Maria Köhler) teilen, weil sie die Affäre vor ihr geheim hält. Als Christine den Auftrag erhält, eine Kolumne für eine Frauenzeitschrift zu schreiben, trifft sie auf den attraktiven Chefredakteur Sven (Patrick Rapold). Und weil Richard sie noch immer hinhält, lässt sich Christine gern auf einen kleinen Flirt mit Sven ein. In all dem Gefühlschaos merkt sie jedoch nicht, dass sie Freundin Doro sträflich vernachlässigt. Als Doro erfährt, dass Christine sie monatelang belogen hat, droht die Freundschaft zu zerbrechen. Mit der Wahrheit nicht ganz so genau nimmt es auch Dennis (Markus Majowski), Doros schwuler Mitbewohner, der mit Freund Kai (Patrick Heyn) seine Hochzeit plant. Seine kapriziöse Mutter Angela (Judy Winter), die überraschend aus Los Angeles angereist ist, ahnt nichts von der Homosexualität ihres Sohnes. Dennis verstrickt sich immer mehr in Lügen und setzt damit seine Beziehung zu Kai aufs Spiel. Und Christine erkennt, dass echte Freundschaft die Wahrheit schon verträgt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Stinshoff (Christine Schmidt) Julia-Maria Köhler (Doro) Markus Majowski (Dennis Josten) Judy Winter (Angela Josten) Patrick Rapold (Sven Keller) Aaron Kissiov (Moritz Keller) Christoph Mory (Richard Lorenzen) Originaltitel: Dora Heldt: Unzertrennlich Regie: Mark von Seydlitz Drehbuch: Sabine Leipert, Julia Neumann, Sabrina Maria Roessel Kamera: Jochen Stäblein Musik: Steffen Kaltschmid Altersempfehlung: ab 6