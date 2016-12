Schweiz 1 13:30 bis 14:20 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 21 Unwegsamkeit D 2007 Stereo Merken Daniel Lohmann, Dr. Brentanos zukünftiger Praxispartner, wird mit einem Kreuzbandriss in die Sachsenklinik eingeliefert. Um Daniel in der Praxis vertreten zu können, gibt Brentano die Mitarbeit an einem Vortrag an den neuen Assistenzarzt David Kampe ab, obwohl ihm sein ehrgeiziger Nachfolger reichlich unsympathisch ist. Als bei Daniel Multiple Sklerose diagnostiziert wird, entscheidet er sich, seine Praxis zu verkaufen und nach Indonesien zu gehen. Schweren Herzens versucht Brentano, seine Kündigung in der Sachsenklinik rückgängig zu machen. Otto Stein übernimmt die Organisation des Kindergeburtstages seiner Enkelin Marie. Als er merkt, dass er sich etwas Besonderes einfallen lassen muss, bittet er Charlotte Gauss, ihm zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Zimmeck (Marie Stein) Tobias Nath (David Kampe) Tom Wlaschiha (Daniel Lohmann) Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Peter Vogel Drehbuch: Alexander Pfeuffer Kamera: Frank Buschner, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia