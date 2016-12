Spiegel Geschichte 04:10 bis 05:00 Dokumentation Die letzten 24 Stunden von... River Phoenix CDN 2006 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Am 30. Oktober 1993 verlässt River Phoenix (1970-1993) den Set des Films "Blood". Es war der letzte Drehtag. Mit seinem Bruder Joaquin und Freunden trifft er sich im "Viper Room", dem Nachtclub seines Freundes Johnny Depp. Dort fließt nicht nur der Alkohol in Strömen, wie schon so oft nimmt River auch Drogen. Eine Überdosis wird ihm zum Verhängnis. Die Dokumentation schildert die letzten 24 Stunden im Leben des Schauspielers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Final 24

