Spiegel Geschichte 01:00 bis 01:45 Dokumentation Trashopolis Kairo CDN 2010 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 5: Mit über 16 Millionen Einwohnern in der Metropolregion ist Kairo die größte Stadt der arabischen Welt. Und die Megacity hütet ein schmutziges Geheimnis: Rund 60.000 Slumbewohner leben von der Arbeit mit dem Müll. Tag für Tag sammeln, sortieren und recyceln die "Zabaleen" Kairos Abfälle. Was sich nicht verkaufen lässt, wird von den 300.000 Schweinen der "Müllmenschen" gefressen - ein äußerst effizientes System. Doch die hygienischen und sanitären Bedingungen in den Vierteln sind katastrophal. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Trashopolis Altersempfehlung: ab 12