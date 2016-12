Spiegel Geschichte 10:25 bis 11:50 Dokumentation Ein Apartment in Berlin D 2013 Stereo 16:9 Merken Eyal, Yael und Yoav sind drei junge Israelis in Berlin. Im Film lernen wir sie kennen und finden heraus, dass sie aus völlig unterschiedlichen Gründen nach Berlin gekommen sind. Einer wollte der schwierigen politischen Lage Israels entkommen, die andere brach mit ihrer orthodoxen Familie und der letzte suchte eine berufliche Herausforderung. Mehr und mehr junge Israelis kommen nach Berlin. Inzwischen schätzt man, dass etwa 20.000 hier leben. Sie sind die dritte Generation nach dem Holocaust. Viele ihrer Familiengeschichten wurden vom Nationalsozialismus geprägt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ein Apartment in Berlin Regie: Alice Agneskirchner