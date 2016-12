Spiegel Geschichte 07:00 bis 07:55 Dokumentation 1914 - Die Welt im Krieg Unter fremder Flagge D 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Der Erste Weltkrieg verwickelte Millionen von Menschen aus der ganzen Welt in die Kämpfe, und das nicht nur in Europa. Das Deutsche Reich versuchte, einen Dschihad anzuzetteln, um die islamische Bevölkerung der britischen und französischen Kolonien gegen ihre Kolonialherren aufzustacheln. Die Briten schickten indische Soldaten nach Afrika und farbige US-Amerikaner kämpften unter französischem Kommando an der Westfront. Menschen aller Hautfarben aus der ganzen Welt lebten und kämpften Seite an Seite mit weißen Soldaten, aber sie waren alles andere als gleichberechtigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 1914 - Die Welt im Krieg Altersempfehlung: ab 12

