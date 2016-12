Servus TV 00:15 bis 01:50 Porträt Austropop-Legenden Live Die schönsten Balladen A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken "Großvater", "Kokain", "A Mensch möcht i bleibn" oder "Manchmal denk i no an di" "Austropop-Legenden Live" präsentiert die schönsten und bewegendsten Balladen der österreichischen Popgeschichte. Neben den großen Liebesliedern und Hymnen des Austropop hebt Musikfilm-Regisseur Rudi Dolezal dabei auch die ein oder andere Konzertarchiv-Perle. Mit: Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich, Georg Danzer, Austria 3, Opus, STS, EAV, Christina Stürmer, Marianne Mendt u.v.m. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Rudi Dolezal Gäste: Gäste: Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich, Georg Danzer, Austria 3, Opus, STS, EAV, Christina Stürmer, Marianne Mendt Originaltitel: Austropop-Legenden Live Regie: Rudi Dolezal