Nach dem Ende seiner Haftstrafe kehrt Leo Handler (Mark Wahlberg) in seine Heimat Queens zurück. Doch die einst so vertraute Umgebung hat sich verändert: Der New Yorker Stadtteil ist mittlerweile ein Sumpf aus Korruption und Verrat geworden. Anfangs bekommt Leo einen Job bei seinem Onkel Frank (James Caan), einem bestechlichen Bahnbaumagnaten. Als dieser jedoch zu wenig Geld abwirft, lässt sich Leo von seinem kleinkriminellen Freund Willie (Joaquin Phoenix) zu einem Sabotageakt überreden der spektakulär scheitert. James Grays brillant gespieltes Drama glänzt durch seine komplexen Charaktere und seine hochkarätige Starbesetzung. Neben Mark Wahlberg und Joaquin Phoenix glänzen die Oscar Preisträgerinnen Charlize Theron (Monster) und Ellen Burstyn (Alice lebt hier nicht mehr) in den weiblichen Hauptrollen. In den weiteren Rollen zu sehen: die beiden Hollywood-Legenden James Caan und Faye Dunaway!