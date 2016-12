Servus TV 19:10 bis 20:10 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - durch Europa Die Halligen - Land unter im Wattenmeer Die Halligen - Land unter im Wattenmeer D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Halligen sind zehn kleine Inseln in der Nordsee. Sie sind jeweils nicht größer als 960 Hektar. Wie verlorene Landflecken liegen sie vor der Küste Schleswig-Holsteins im Wattenmeer. Die Namen der kleinen Einlande: Langeneß, Hooge, Nordstrandischmoor, Oland, Gröde, Habel, Norderoog, Süderoog, Südfall und Hamburger Hallig. Nur wenige Menschen leben hier. Auf Oland stehen 17 Backsteinhäuser auf einer Warft. Zu den Einwohnern zählt Claudia Nommensen. Sie betreibt hier den einzigen Wellness- und Beautysalon in der Welt der Halligen. Dabei reist die Kosmetikerin mit Handtuch, Massagesalben und Fußpflegemaschine zu ihren Kunden. Versorgt werden die Halligen mit allem Notwendigsten von Kapitän Heini von Holdt mit seiner MS "Seeadler". Land unter! Auf den Halligen ist das nichts Besonderes. 15 bis 20 Mal im Jahr werden die Eilande von der Nordsee überschwemmt. Die Bewohner fürchten die Flut nicht mehr. Aber nun soll ein heftiger Sturm kommen. Die Prognosen sagen Orkanböen von bis zu 160 Kilometern pro Stunde vorher und einen beängstigenden Hochwasserstand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Entdeckungsreise - durch Europa