Servus TV 06:55 bis 07:50 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - in der Tierwelt Die Welt der Haie - Science of Sharks Die Welt der Haie - Science of Sharks GB 2015 2016-12-09 18:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Könnten die kürzlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse über Haie den Schlüssel zu großen medizinischen und technischen Herausforderungen beinhalten? Könnte dieses neue Wissen über Haie dem Artenschutz der gefürchteten Jäger dienen und sogar Haiattacken auf Menschen verhindern? Renommierte Wissenschaftler gehen dieser Frage nach, indem sie sich selbst auf die Reise begeben und neueste Technologien nutzen, um das geheime Leben der Haie zu erforschen. Dabei erkennen die Wissenschaftler, dass Haie äußerst komplexe Kreaturen sind, die klug, gesellig und ausgezeichnete Navigatoren sind. Manche Haie so wie der Schwellhai können sogar im Dunkeln leuchten! Anhand von ferngesteuerten Kameras, weltweiten Ortungssystemen, Robotern und lichtempfindlichen Technologie konnten die Haiforscher tiefer in die Welt des gefürchteten Jägers eintauchen, als je zuvor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Jennie Hammond Kamera: Johnny Rogers, Scott Tibbles

