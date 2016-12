Classica 00:25 bis 01:55 Musik Juan Diego Flórez & Vincenzo Scalera - The Salzburg Recital A 2015 Stereo 16:9 Merken Lieder und Arien von Leoncavallo, Tosti, Rossini, Donizetti, Duparc und Gounod. Juan Diego Flórez (Tenor), Vincenzo Scalera (Klavier). Das "peruanische Stimmwunder" (Die Presse) begeisterte sein Publikum im ausverkauften Festspielhaus mit italienischen und französischen Liedern sowie mit Arien aus Opern von Rossini, Donizetti und Gounod. Mit unendlicher Zartheit, sanften Höhen, tief empfundener Hingabe und scheinbar endlosen Spitzentönen eroberte Florez jedes Herz im Saal und erntete stürmischen Applaus. Die FAZ titelte: "Endlich wieder ein Tenor, dem die Frauen zu Füßen liegen". In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Juan Diego Flórez (Tenor), Vincenzo Scalera (Klavier) Originaltitel: Diego Flórez & Vincenzo Scalera - The Salzburg Recital