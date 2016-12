Classica 22:25 bis 00:25 Musik Riccardo Chailly dirigiert das Gewandhausorchester Leipzig Felix Mendelssohn-Bartholdy: Violinkonzert e-Moll op. 64 / Gustav Mahler: Symphonie Nr. 6 a-Moll D 2012 Stereo 16:9 Merken Mendelssohn, Violinkonzert e-Moll op. 64 (Solist: Nikolaj Znaider) - Mahler, Sinfonie Nr. 6 a-Moll. Riccardo Chailly, Gewandhausorchester Leipzig. Das Gewandhausorchester ist eines der traditionsreichsten Orchester der Welt. Den Ruhm begründete Felix Mendelssohn als Kapellmeister von 1845 bis 1847. Riccardo Chailly war von 2005 bis 2016 Gewandhauskapellmeister. Nikolaj Znaider wurde 1975 in Kopenhagen geboren; seine Eltern stammen aus Polen. Seine internationale Karriere begann 1997 mit dem renommierten Concours Reine Elisabeth in Brüssel. Er ist als Solist, Dirigent und Kammermusiker erfolgreich. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Nikolaj Znaider Originaltitel: Riccardo Chailly dirigiert das Gewandhausorchester Leipzig