Classica 20:15 bis 22:15 Musikfilm Verdi, Rigoletto D, A, I 1982 Nach Victor Hugo Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Hofnarr Rigoletto ist seinem Herrn, dem Herzog von Mantua, stets behilflich bei der Verführung der Damenwelt. Als sich jedoch seine Tochter Gilda und der Herzog ineinander verlieben, will er diese Liebe um jeden Preis verhindern - mit fatalen Folgen! "Rigoletto", eines der tragischsten Werke der Operngeschichte, bildet zusammen mit "Il trovatore" und "La traviata" die "trilogia popolare", welche als Höhepunkt in Verdis Schaffen gilt. Das Libretto zur Oper in drei Akten stammt von Francesco Maria Piave nach einer Vorlage von Victor Hugo. ORF III zeigt die Verfilmung von Starregisseur Jean-Pierre Ponnelle aus dem Jahr 1982. Mit Luciano Pavarotti, Edita Gruberová, Ferruccio Furlanetto, Ingvar Wixell, Victoria Vergara und Riccardo Chailly dirigiert! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ingvar Wixell (Rigoletto Monterone) Luciano Pavarotti (Herzog von Mantua) Edita Gruberová (Gilda) Victoria Vergara (Maddalena) Ferruccio Furlanetto (Sparafucile) Fedora Barbieri (Giovanna) Roland Bracht (Ceprano) Originaltitel: Verdi, Rigoletto Regie: Jean-Pierre Ponnelle Kamera: Angelo Pacchetti Musik: Giuseppe Verdi