Junior 16:30 bis 16:50 Trickserie Littlest Pet Shop - Tierisch gute Freunde Wilde Fahrt USA 2013 Stereo 16:9 Merken Young Mees Tante Christie hat für ihren Süßigkeitenladen einen neuen Lieferwagen gekauft. Neugierig nehmen die Tiere das Gefährt in Augenschein, dabei setzt es sich plötzlich in Bewegung. Nur mit Mühe und Not gelingt es Blythe, den Wagen zu stoppen. Zu allem Überfluss glauben nun alle, dass sich das Mädchen unerlaubter Weise hinters Steuer gesetzt hat. Die Tiere wissen es natürlich besser. Vereint versuchen sie die Unschuld ihrer Freundin zu beweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Littlest Pet Shop Regie: Joel Dickie, Dallas Parker Drehbuch: Roger Eschbacher, M.A. Larson, Julie McNally Cahill, Cindy Morrow Musik: Steffan Andrews, Daniel Ingram Altersempfehlung: ab 6