Dschungelbuch Safari Nester USA, D 2013 Stereo 16:9 In dieser Folge lernt Mowgli etwas darüber, wie und wo Tiere wohnen: Der Biber in seiner Burg, die Ameisen in einer Ameisenstadt und die Erdhummel in ihrem unterirdischen Bau. Mowgli selbst muss ein spannendes Abenteuer überstehen, denn Jakala, das Krokodil, hat ihn entführt. Jakala bringt Mowgli in sein Krokodil-Nest um ihn an seine Jungen zu verfüttern. Aber Mowgli hat eine Idee, wie er sich retten kann: Mowgli erzählt Geschichten von anderen Tierarten und lenkt so die Krokodile ab. Genügend Zeit für Bagheera, um seinem Freund Mowgli zu helfen. Originaltitel: The Jungle Book Safari Regie: Michael Grimm, Rainer Gerlach Drehbuch: Christopher Butler, Clara Sachers