Junior 10:25 bis 10:40 Trickserie Die Koala Brüder Neds unsichtbarer Gast GB 2004 Stereo Ned ist traurig. Alle bekommen Besuch, nur er nicht. Deswegen denkt er sich einen Freund aus. Der unsichtbare Gast erhält den Namen Big, und bald ist Ned in ein angeregtes Gespräch mit ihm vertieft. Die Koala Brüder sind besorgt, als sie Ned mit sich selbst reden hören. Sie überlegen, wie Ned "richtigen" Besuch bekommen könnte. Originaltitel: The Koala Brothers Regie: Martin Pullen, Timon Dowdeswell, Tobias Fouracre Drehbuch: Dave Ingham, David Johnson