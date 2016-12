Sky 1 22:20 bis 22:50 Comedyserie Eastbound & Down Wir sehen uns in der Hölle USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Kenny (Danny McBride) hat herausgefunden, dass Eduardo (Don Johnson) sein Vater ist. Nun hängen beide gemeinsam ab. Während Kenny mit seinem Lamborghini prahlt, protzt Eduardo mit seinem Geld. Später beichtet Kenny seinem Vater, dass er seinen Wagen gestohlen hat. Prompt verpfeift der seinen Sohn bei der Polizei. - Respektlose Comedyserie um einen selbstverliebten Aufschneider. Produziert u.a. von Starkomiker Will Ferrell. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Katy Mixon (April Buchanon) Steve Little (Stevie Janowski) Danny R. McBride (Kenny Powers) Danny McBride (Kenny Powers) Erick Chavarria (Casper) Marlene Forte (Soledad) Don Johnson (Eduardo Sanchez) Originaltitel: Eastbound & Down Regie: David Gordon Green Drehbuch: Shawn D. Harwell, Jody Hill, Danny R. McBride Musik: Wayne Kramer Altersempfehlung: ab 12