RTL Crime 01:30 bis 02:20 Krimiserie Cagney & Lacey Cagneys Entscheidung USA 1984 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 7: Chris ist völlig durcheinander. Sie befürchtet, schwanger zu sein, will sich aber nicht damit auseinandersetzen, dass ihre biologische Uhr tickt. Cagney wünscht sich einerseits ein Kind, weiß aber andererseits, dass in ihr Leben keins paßt. Selbst der Trost ihrer Freundin und Partnerin Mary Beth kann sie nicht aufheitern. Auch beruflich hat Christine Probleme. Sie und Mary Beth müssen einen alten Fall wieder aufrollen. Ein Vermieter versucht skrupellos, seine Mieter aus dem Haus herauszudrängen. Cagney stürzt sich mit ihrer Partnerin Mary Beth fanatisch in den Fall, um so ihre privaten Probleme zu vergessen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharon Gless (Chris Cagney) Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Al Waxman (Lt. Bert Samuels) Carl Lumbly (Det. Marcus Petrie) Sidney Clute (La Guardia) Martin Kove (Victor Isbecki) Alan Bendich (Detective) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Karen Arthur Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Terry Louise Fisher Kamera: Hector R. Figueroa Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12