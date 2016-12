RTL Crime 22:30 bis 23:20 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Charlene & Gerald Gallego GB 2014 Stereo 16:9 Merken 8. Staffel, Folge 6: Die Ehe von Charlene und Gerald Gallego verbarg ein schreckliches Geheimnis: In den Jahren 1978-1980 waren beide für eine Reihe brutaler Vergewaltigungen und Morde verantwortlich und zogen als "Sexsklaven-Killer" durch drei US-Bundesstaaten eine blutige Spur. Charlene, die ursprünglich aus gutem Hause kam, rutschte in ihrer Jugend in die Drogenszene ab und verlor sich in unzähligen Liebschaften - bis sie auf ihren zukünftigen Ehemann Gerald traf, der schon als Kind körperlich misshandelt und stark vernachlässigt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born to Kill? Altersempfehlung: ab 16