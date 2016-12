RTL Crime 20:15 bis 21:00 Krimiserie How to Get Away with Murder Dunkle Aussichten USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 1: Auch nach dem mysteriösen Verschwinden von Rebecca Sutter muss das Tagesgeschäft in der Kanzlei von Starverteidigerin Annalise Keating irgendwie weitergehen. Während sie mit ihrem Mitarbeiter Frank Delfino rätselt, wer Rebecca umgebracht haben könnte, verliert Wes während einer Vorlesung die Kontrolle. Widerwillig bittet Annalise ihre alte Kollegin Eve Rothlow, die Verteidigung von Nate zu übernehmen, weil wegen des Mordes an Annalises Mann Sam fälschlicherweise in Untersuchungshaft sitzt. Connor bekennt sich zu Oliver - trotz dessen HIV-Infektion. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Viola Davis (Annalise Keating) Billy Brown (Nate Lahey) Alfred Enoch (Wes Gibbins) Jack Falahee (Connor Walsh) Aja Naomi King (Michaela Pratt) Matt McGorry (Asher Millstone) Karla Souza (Laurel Castillo) Originaltitel: How To Get Away with Murder Regie: Bill D'Elia Drehbuch: Peter Nowalk Kamera: Michael A. Price Musik: Photek Altersempfehlung: ab 12