RTL Crime 19:30 bis 20:15 Krimiserie CSI: Vegas De Los Muertos CDN, USA 2014 Stereo 16:9 Merken 14. Staffel, Folge 14: Während Doc Robbins und Nick den Fall der 18-jährigen Ana Ortiz, die an einer Überdosis gestorben ist, klären müssen, ereignet sich in Las Vegas ein absurder Mord. Nach und nach erscheint es, als hingen die beiden Fälle irgendwie zusammen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ted Danson (D.B. Russell) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Elisabeth Shue (Julie Finlay) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Wallace Langham (David Hodges) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Louis Shaw Milito Drehbuch: Anthony E. Zuiker Kamera: Crescenzo G.P. Notarile Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12