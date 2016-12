RTL Crime 10:10 bis 11:00 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Eine Frage der Ehre Eine Frage der Ehre USA 1995-2005 Merken 2. Staffel, Folge 16: Kim Medlin arbeitet in einem Stripclub und ist von daher Ärger gewohnt. Doch als sie eines Nachts von einem Autofahrer auf ihrem Heimweg bedrängt wird, kriegt sie es mit der Angst zu tun. Sie ruft die Polizei, die beschließt, die Straße in den kommenden Wochen verstärkt zu überwachen. Wenige Tage später wird Kims Auto am Straßenrand entdeckt. Am Morgen danach entdecken die Polizisten ihre Leiche zwei Kilometer vom Straßenrand entfernt. Schnell scheint festzustehen, dass der Täter ein Polizist gewesen sein muss. An einem Sonntagnachmittag ist Diane Maxwell auf dem Weg zur Arbeit, doch ankommen wird sie dort nie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12