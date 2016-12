Goldstar TV 20:15 bis 21:00 Show Hitcocktail D 2016 Stereo 16:9 Merken Die sympathische Laura Wilde heißt mit bürgerlichem Namen Laura Milde und lernte das Singen bereits als Kind von ihrer Großmutter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Leonard, Geschwister Hofmann, Hansi Hinterseer, Bata Illic, Middle Of The Road, Spider Murphy Gang, Uwe Busse, Laura Wilde, Feuerherz, Karat, Ella Endlich, Rosanna Rocci Originaltitel: Hitcocktail