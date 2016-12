Discovery Channel 22:30 bis 23:15 Dokumentation Invasion der Aliens Helle Lichter am Himmel USA 2013 Stereo 16:9 Merken In den USA gibt es so viele UFO-Sichtungen wie nie zuvor. Rund sechs Millionen Amerikaner glauben, bereits eine Begegnung mit einem Außerirdischen gehabt zu haben. In der Dokumentarserie versuchen nun vier UFO-Experten herauszufinden, was hinter dem sich häufenden Phänomen steht. Während die Journalistin Maureen Elsberry und der Raumfahrtingenieur Mike Bara auf der Suche nach eindeutigen Fakten sind, glauben der Ex-CIA Mitarbeiter Derrel Simms und Autor Steven Jones, dass die Aliens bereits auf der Erde sind. Zusammen gehen sie spannenden Fragen nach: Stimmt es, dass die Regierung bereits Alien-Technologie verwendet? Ernten Alien tatsächlich menschliches Gewebe? Und schießen Aliens . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sci Fi Science: Physics of the Impossible