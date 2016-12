Discovery Channel 07:05 bis 07:45 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Volltreffer USA 2011 Stereo 16:9 Merken Vier Wochen lang haben Kapitän Johnathan Hillstrand und seine Besatzung im Trüben gefischt, doch jetzt wendet sich endlich das Blatt: Die "Time Bandit" mischt im Kampf um die besten Fangquoten wieder mit! Randvolle Käfige sorgen an Deck für den lang ersehnten Stimmungsumschwung und der Frust der letzten Tage scheint wie weg geblasen. Doch die Männer müssen sich kräftig ins Zeug legen, denn am Horizont braut sich ein Sturmtief zusammen. Riesige Wellenbrecher machen der Crew beim Einholen des Fanggeräts das Leben schwer, und der Captain muss umgehend eine Entscheidung treffen: Wenn er seine Leute weiter arbeiten lässt, setzt er dabei ihre Gesundheit aufs Spiel. Legt er eine In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch

