Grün hinter den Ohren präsentierten sich die "Grün-Weißen" beim 0:1 in Genk und müssen die europäische Bühne verlassen. Gegen den KRC mangelte es Rapid wie so oft in dieser Saison an der nötigen Präzision im Passspiel, an der Kreativität und Abschlussstärke in der Offensive. "Es schmerzt sehr", machte Verteidiger und Kapitän Mario Sonnleitner aus seinem Herzen keine Mördergrube, "wir sind nach der Anfangsphase gut reingekommen, leider fehlte das Quäntchen Glück beziehungsweise die Konsequenz beim Abschluss." Ins gleiche Horn blies sein Abwehrkollege Christopher Dibon: "Die Chancen nach vorne haben wir schlecht ausgespielt, dann verliert man da eben."