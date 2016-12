Sky Action 23:35 bis 01:10 Horrorfilm Hostel USA 2005 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Drei Freunde machen eine Rucksacktour durch Europa. Nachdem sie in Amsterdam aus der Jugendherberge geflogen sind, werden sie von einem freundlichen Fremden aufgenommen. Er erzählt ihnen von einer Jugendherberge in Slowenien, in der es "die schönsten Frauen ganz Europas" gibt. Sofort machen sich die drei auf den Weg nach Slowenien und entdecken, dass der Fremde Recht hatte. Aber nach und nach finden sie heraus, dass das Hostel ein schreckliches Geheimnis birgt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jay Hernandez (Paxton) Derek Richardson (Josh) Eythor Gudjonsson (Oli) Barbara Nedeljakova (Natalya) Jana Kaderabkova (Svetlana) Jennifer Lim (Kana) Keiko Seiko (Yuki) Originaltitel: Hostel Regie: Eli Roth Drehbuch: Eli Roth Kamera: Milan Chadima Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 18