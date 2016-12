Sky Bundesliga 19:30 bis 22:45 Fußball Live Fußball: Bundesliga Eintracht Frankfurt - 1899 Hoffenheim, 14. Spieltag D Stereo Live 16:9 HDTV Merken Zum Auftakt des 14. Spieltags können sich die Fans auf ein echtes Spitzenspiel freuen. Mit je 25 Punkten belegen Hoffenheim und Frankfurt die Plätze vier und fünf. Für die Eintracht wäre am letzten Spieltag sogar noch mehr drin gewesen. Doch in Augsburg reichte es trotz Führung nur zu einem 1:1. SGE-Coach Niko Kovac war dennoch zufrieden: "Wenn man nicht gewinnen kann, darf man nicht verlieren." Eine Devise, die der kommende Gegner ebenfalls beherzigt. "Dass wir nach 13 Spielen noch ungeschlagen sind, ist ein Ausrufezeichen", staunte TSG-Torjäger Sandro Wagner nach dem 4:0-Ausrufezeichen gegen den 1. FC Köln. Moderation: Michael Leopold, Experte: Dietmar Hamann, Kommentar: Jonas Frie In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Leopold Gäste: Gäste: Dietmar Hamann