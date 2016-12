Sky Bundesliga 18:00 bis 20:30 Fußball Live Fußball: 2. Bundesliga Dynamo Dresden - Karlsruher SC, 16. Spieltag D Stereo Live 16:9 HDTV Merken 6:3 Torchancen, über 52 Prozent gewonnene Zweikämpfe und trotzdem 0:1 verloren - wie die Jungfrau zum Kinde kam Dresden zur Pleite bei 1860 München. Ein Sonntagsschuss am Samstag eine Minute vor dem Schlusspfiff verhinderte einen verdienten Punkt. "Wir haben einen Angriff nach dem anderen gefahren, sind viermal alleine aufs Tor zugelaufen, haben aber nicht die richtige Lösung gefunden", ärgerte sich Trainer Uwe Neuhaus. Eine neue Lösung im Abstiegskampf sucht Karlsruhe. Nach dem 1:2 gegen Fürth entließ der KSC Coach Tomas Oral. "Wir sind zum Schluss gekommen, dass es ohne eine Veränderung nicht besser wird", so Sportdirektor Oliver Kreuzer. Als Interimstrainer übernimmt U19-Übungs In Google-Kalender eintragen Bildergalerie