Sky Atlantic HD 15:45 bis 16:55 Fantasyserie Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Die Kinder USA, GB 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Jon Schnee (Kit Harington) wagt sich allein und unbewaffnet ins Gebiet der Wildlinge, um mit deren Anführer Mance Rayder (Ciarán Hinds) zu verhandeln. In Königsmund weigert sich Cersei (Lena Headey), eine arrangierte Ehe mit Loras Tyrell (Finn Jones) einzugehen, während ihr Bruder Tyrion (Peter Dinklage) auf seine Hinrichtung wartet und noch ein letztes Mal die Nähe zu seiner Ex-Geliebten Shae (Sibel Kekili) sucht. Daenerys (Emilia Clarke) muss unterdessen erkennen, dass ihre Drachen immer schwerer zu kontrollieren sind. - Finale der vierten Staffel des gefeierten, preisgekrönten Fantasyserien-Events über blutige Machtkämpfe der Königshäuser des Kontinents Westeros. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lena Headey (Cersei Lennister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Iain Glen (Ser Jorah Mormont) Sophie Turner (Sansa Stark) Alfie Allen (Theon Greyjoy) Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Nikolaj Waldau (Jaime Lennister) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Alex Graves Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Kamera: Anette Haellmigk Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16