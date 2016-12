Die frustrierte Hauptkommissarin Ahrens (Charlotte Schwab) lässt sich auf eine Affäre mit einem Unbekannten in einem Hotelzimmer ein. Schon am nächsten Morgen bereut sie ihren Fehltritt. Umso mehr, als kurz darauf in derselben Suite eine Leiche gefunden wird. Erste Recherchen ergeben, dass ihr Lover mit dem Toten bekannt war. - Witzig-skurrile Krimiunterhaltung mit einem hervorragenden Peter Lohmeyer als charmantem Gentleman-Verbrecher. In Google-Kalender eintragen