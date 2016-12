MGM 00:50 bis 02:25 Horrorfilm Candyman 2 - Die Blutrache USA 1995 Nach einer Vorlage von Clive Barker Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Schriftsteller wird ermordet. In Verdacht gerät Ethan Tarrant, der Sohn einer reichen Familie. Er beteuert seine Unschuld und behauptet, der Tote habe eine alte Legende ins Leben gerufen - den "Candyman". Dies musste er mit dem Leben bezahlen. Ethans Schwester Annie zweifelt ebenfalls an dieser Version. Doch dann beschwört sie aus Versehen auch diesen "Candyman". Annie will das Geheimnis lüften - und stößt auf einen dunklen Punkt in der Familiengeschichte. - Zweiter Teil der Candyman-Saga. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Todd (Candyman / Daniel Robitaille) Fay Hauser (Pam Carver) Timothy Carhart (Paul McKeever) Bill Nunn (Pfarrer Ellis) William O'Leary (Ethan Tarrant) Kelly Rowan (Annie Tarrant) Veronica Cartwright (Octavia Tarrant) Originaltitel: Candyman II: Farewell to the Flesh Regie: Bill Condon Drehbuch: Rand Ravich, Mark Kruger Kamera: Tobias Schliessler Musik: Philip Glass Altersempfehlung: ab 18