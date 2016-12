MGM 06:00 bis 08:00 Drama Jason's Lyric USA 1994 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seitdem Jason als Kind seinen Vater erschoß, um seine Mutter vor dessen Mißhandlungen zu schützen, leidet er unter Alpträumen, die sich auch im Verlauf der Jahre nicht bessern. Inzwischen arbeitet Jason, der noch zu Hause bei seiner Mutter in einem Schwarzenghetto von Houston lebt, in einem Elektrogeschäft, während sein Bruder Josh auf die schiefe Bahn geraten ist. Da verliebt sich Jason in die hübsche Lyric, die Schwester des skrupellosen Gangsterbosses Alonzo, in dessen Auftrag Josh mit Drogen dealt. Bewegendes Underdog-Drama mit Forest Whitaker in einer Nebenrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Allen Payne (Jason Alexander) Anthony "Treach" Criss (Alonzo) Forest Whitaker (Maddog) Jada Pinkett-Smith (Lyric) Bokeem Woodbine (Joshua Alexander) Eddie Griffin (Rat) Suzzanne Douglas (Gloria) Originaltitel: Jason's Lyric Regie: Doug McHenry Drehbuch: Bobby Smith Jr. Kamera: Francis Kenny Musik: Afrika, Matt Noble Altersempfehlung: ab 16

