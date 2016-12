Beate Uhse TV 01:40 bis 03:10 Erotikfilm Schnick Schnack Schnuck D 2015 Stereo 16:9 Merken Die viel beachtete PostPorn-Produktion "Schnick Schnack Schnuck" der feministischen Pornografin Maike Brochhaus feierte 2015 auf dem etablierten Pornfilmfestival in Berlin Weltpremiere. In ihrer wilden Sexkomödie zeigt die Regisseurin natürliche, gleichberechtigte Lust von Mann und Frau. Brochhaus geht es um echten Sex mit echten Menschen, fernab des Mainstreams. "Schnick Schnack Schnuck" ist glaubwürdige und lebensechte Erwachsenenunterhaltung. In Google-Kalender eintragen Regie: Maike Brochhaus Altersempfehlung: ab 18