Sky Nostalgie 19:20 bis 20:15 Serien High Chaparral Manolitos Pechsträhne USA 1970 Manolito will einen wertvollen Hengst seines Vaters zu Zuchtzwecken nach High Chaparral bringen. Auf dem Weg dorthin wird ihm das Tier gestohlen. Sein aufgebrachter Vater verlangt, dass er das kostbare Tier wieder beschafft. Ganz allein macht sich Manolito auf die gefährliche Suche. Schauspieler: Leif Erickson ("Big" John Cannon) Cameron Mitchell (Buck Cannon) Linda Cristal (Victoria Cannon) Henry Darrow (Manolito) Don Collier (Sam) Ed Bakey (Jubel) Margarita Cordova (Constanza) Originaltitel: The High Chaparral Regie: Don Richardson Drehbuch: Don Balluck, Gerry Day Kamera: Harkness Smith Musik: Harry Sukman, David Rose Altersempfehlung: ab 12