Tele 5 20:15 bis 22:00 Katastrophenfilm Jet Stream - Tödlicher Sog CDN, USA, BUL 2013 2016-12-10 00:00 16:9 HDTV Steve "Sunny" Simpson ist der Wetterfrosch beim Lokalfernsehen von Seattle und steckt in dieser Funktion gerade ein wenig in der kreativen Krise. Deshalb glaubt ihm auch nicht mal die eigene Frau, als Steve vor einem neumodischen Wetterphänomen warnt, bei dem sich die Jet Streams von der Troposphäre, wo sie normalerweise unterwegs sind, mehr in tiefere Regionen verlagert. Ein junge Wissenschaftlerin und ein mit Geheimauftrag ausgestatteter Offizier glauben ihm dafür um so mehr, und gemeinsam versucht man, die Welt zu retten. Schauspieler: David Chokachi (Steve "Sunny" Simpson) Ruth Kearney (Angel) Steven Hartley (Jack) Don Michael Paul (Major Shaw) Preston James Hillier (Daniel) Atanas Srebrev (Agent Bo) Hristo Stefanov (Pilot) Originaltitel: Jet Stream Regie: Jeffery Lando Drehbuch: Jeffery Lando Kamera: Alexander Krumov Musik: Christopher Nickel Altersempfehlung: ab 12