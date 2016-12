SWR 01:25 bis 01:55 Show 3. Stock links Sebastian braucht einen Bodyguard D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Sebastian soll eine Rolle im neuen Film von Quentin Tarantino spielen. Er steht im Fokus der Öffentlichkeit, was Fans und Neider mit sich bringt. Die Chance für Hannes, noch länger in der Wohnung zu bleiben: Er will Sebastians Bodyguard werden und engagiert einen "Attentäter" (Maxi Schafroth), der Sebastian erschrecken soll. Überraschend taucht Sebastians Castingpartnerin (Anna Julia Kapfelsperger) in der WG auf und stellt Sebastians und Maikes Ehe auf eine harte Probe. Was macht Erfolg aus uns? Was bedeutet Treue und Familie in unserer Hochleistungsgesellschaft? Lässt Geld uns alle Werte vergessen? In "3. Stock links" zeigen die Figuren von Sebastian Pufpaff, Maike Kühl und Hannes Ringlstetter die negativen Folgen von Erfolg - nicht ohne jede Menge Situationskomik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Sebastian Pufpaff, Maike Kühl, Hannes Ringlstetter. Gäste: Anna Julia Kapfelsperger, Maxi Schafroth Originaltitel: 3. Stock links