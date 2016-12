SWR 22:00 bis 23:30 Talkshow Nachtcafé Gäste bei Michael Steinbrecher Pulverfass Familie! D 2016 2016-12-10 10:15 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV Merken "Vorsicht - hochexplosive Mischung!" Familienzusammenkünfte stehen nicht selten unter Hochspannung, vor allem wenn es um so heikle Feiertage wie Weihnachten geht. Harmonisch soll es zugehen, es soll doch das Fest der Liebe und des Familienfriedens sein. Aber ausgerechnet in dieser Zeit brechen oft familiäre Streitigkeiten aus. Schon allein die harmlose Frage "Gehen wir an Heilig Abend zu Deinen oder zu meinen Eltern?" kann für knallende Türen sorgen. Wenn dann die Verwandtschaft schließlich vereint unterm Christbaum sitzt, liegt sich die Familie manchmal bereits vor der Bescherung in den Haaren. In Patchworkfamilien sind Konflikte geradezu vorprogrammiert - schon allein die Organisation ist eine logistische Meisterleistung. Ganz zu schweigen davon, dass alle Bedürfnisse unter einen Hut gebracht werden müssen. Dieser spürbare Harmoniezwang ist nicht selten der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen und den Scheidungsanwälten neue Klienten bringt. Wie gelingt es, familiäre Konflikte zu lösen, damit es dieses Jahr garantiert eine schöne Bescherung wird? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nachtcafé