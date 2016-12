SWR 20:15 bis 21:00 Reportage Expedition in die Heimat Unterwegs am Hochrhein D 2015 2016-12-09 03:25 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Der Rhein trennt im Süden Baden Württembergs Deutschland von der Schweiz. Immer dem Fluss entlang führt Annette Krauses Reise vom Rheinfall in Schaffhausen bis nach Rheinfelden. Hier ist der Fluss noch idyllisch, ohne großen Schiffsverkehr. In Hohentengen besucht sie das südlichste Weingut Deutschlands. Auf der anderen Seite der Grenze liegt Kaiserstuhl, die kleinste Stadt der Schweiz. Auf ihren Wasserskiern überqueren junge Sportler immer wieder die Grenze mitten im Rhein. Den Ort Laufenburg gibt es gleich zweimal am Rhein. Die bessere Schokolade findet Annette Krause allerdings hinter der kleinen Brücke auf der Schweizer Seite des Flusses. Im Jurapark Aargau stellt eine Naturärztin die große Vielfalt essbarer und heilender Pflanzen vor. Das Rosendorf Nöggenschwiel lockt Besucher mit einer Vielzahl duftender Rosen. Außerdem zeigt Musiker Max Mutzke die geheimen Lieblingsplätze seiner Heimat Waldshut-Tiengen. Dabei fällt es leicht zu verstehen, warum der Hochrhein eine der schönsten Landschaften Deutschlands ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Annette Krause-Schmidt Originaltitel: Expedition in die Heimat