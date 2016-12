RTL II 16:00 bis 17:00 Dokusoap Die Straßencops West - Jugend im Visier Auszubildende wird eingesperrt / Geschwister klauen Kondome D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Das sehen die Straßencops nicht alle Tage: Catering-Unternehmer Richard (38) hat eine vermeintliche Diebin in der Kühlkammer festgesetzt. Seine Auszubildende Fine soll 300 Euro gestohlen haben. Nachdem die Beamten das zitternde Mädchen aus der Kälte geholt haben, geht es an die Befragung. Doch statt alles zuzugeben beschuldigt die 17-Jährige ihrerseits Claudia (37). Die Frau ihres Chefs soll Fine das Geld untergeschoben haben. Unterdessen muss ein weiteres Team der Sondereinheit Jugendkriminalität in einer Grünanlage einen Streit schlichten. Die Kontrahenten: Mark (15) und ein Rentner. Was hat die Auseinandersetzung mit Maja, der kleinen Schwester des Jugendlichen zu tun? Wem gehört das Baby im Kinderwagen, der daneben steht? Und vor allem: Was in aller Welt hat die Siebenjährige mit den unzähligen Kondomen vor, die sie von der Wiese aufklaubt? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Straßencops West - Jugend im Visier