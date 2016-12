RTL II 09:00 bis 11:00 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Jeanett (27) und Martina (49) die Familien D 2011 16:9 HDTV Live TV Merken Die 27-jährige Jeanett hat mit ihrer Rasselbande, bestehend aus Dominic (5), Nico (4), Jasmin (3), Saskia (2), und Dylan Michael (8 Monate), alle Hände voll zu tun. Die Kleinen sind den ganzen Tag zu Hause und wollen natürlich beschäftigt werden. Bei fünf Kindern ist es selbstverständlich nicht immer ganz leicht, allen gleichzeitig gerecht zu werden. Papa Mirko (31) hat zurzeit keine Arbeit und verbringt seine Tage gerne vor dem Computer. Nach Kindererziehung und Hausarbeit steht ihm nicht wirklich der Sinn. Von übertriebenem Styling und Make-up hält Jeanett wenig, denn bei ihr stehen die Kinder im Vordergrund. Die Hauptsache ist, dass alle Spaß haben - wenn dabei mal etwas liegen bleibt, dann ist das eben so. Bei Martina (49) wird Fleiß großgeschrieben. Die alleinerziehende Mutter von drei Kindern betreibt neben ihrem Fulltimejob als Call-Center-Agentin auch noch ihr Hotel Mama mit Vollpension. In diesem wohnen: Florian (16), Sarah (20), deren Freund sowie Martinas ältester Sohn Daniel (30). Letzterer hat zwar eine eigene Wohnung, aber am Hotel Mama führt einfach kein Weg vorbei. Martina wird von ihren Kids nicht nur als Mama, sondern auch als Freundin gesehen. Das ist der Vollblutmutter wichtig, denn ein strenger Erziehungsstil liegt ihr nicht. Martina schmeißt den Haushalt mit links: Ob Hund, Haushalt oder Kochen morgens um 5.00 Uhr vor der Arbeit - für sie ist es nur eine Frage des Antriebs und dass man dabei immer gut aussieht und ebenso gute Laune hat, steht außer Frage. Jetzt tauschen Powerfrau Martina und Hausfrau Jeanett für einige Tage die Familien. Was wird die aktive und gut organisierte Martina bei Jeanetts Rasselbande erleben? Und wie ergeht es Jeanett im Hotel Mama? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch