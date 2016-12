VOX 01:10 bis 01:50 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Verdorben USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der zehnjährige David Zelinski bricht stark blutend in der Schule zusammen. Er wurde kurz zuvor offensichtlich vergewaltigt. Da er die Nacht bei seinem Vater im Jüdischen Viertel in Williamsburg geschlafen hat, wird zunächst in streng orthodoxen Kreisen ermittelt. Dabei verdächtigt Stabler auf ziemlich "unorthodoxe" Art einen jüdischen Mitbürger nach dem anderen des Verbrechens. Sogar der Großrabbi Iskowitz gerät unter Verdacht, den kleinen David missbraucht und entführt zu haben. Schließlich stellt sich aber heraus, dass er David nur auf seine Bitte hin in ein jüdisches Schtetl gebracht hat, damit er sicher ist. Die Gerichtsmedizin hat inzwischen festgestellt, dass die Haare auf Davids Körper nicht von einem Erwachsenen stammen können. Aber David ist noch immer von den Ereignissen traumatisiert und will den Namen seines Peinigers nicht preisgeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Dann Florek (Captain Don Cragen) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) B.D. Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (M.E. Melinda Warner) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: David Platt Drehbuch: Josh Singer Kamera: Phil Oetiker Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16