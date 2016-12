tagesschau24 01:15 bis 01:45 Magazin was! wirtschaft arbeit sparen Weihnachtseinkauf in Polen - lohnt sich das? / T-Aktie - Aktionäre klagen seit 15 Jahren / Elektronisch oder gedruckt - verschiedene Steuern für ein Buch / was! war? - unser Wirtschafts-Rückblick / was! war? - unser Verbraucher-Rückblick D 2016 16:9 Live TV Merken * Weihnachtseinkauf in Polen - lohnt sich das? Weihnachtseinkäufe in Polen - ist das eine gute Idee? Wir fahren mit einem Wunschzettel nach Poznan und kaufen Kleidung, Technik und Spielzeug ein. Wir wollen wissen, wie Gewährleistung und Umtausch im Nachbarland geregelt sind und ob man tatsächlich beim Einkauf spart. * T-Aktie - Aktionäre klagen seit 15 Jahren Vor zwanzig Jahren begeisterte die T-Aktie durch gute Werbung und vollmundige Versprechen die Deutschen für die Börse. Fast 2-Millionen Menschen setzten auf das Börsenpapier. Doch als nach vier Jahren die Internet Blase platzte verloren viele ihr Geld. Einige Kleinanleger, die vor Gericht noch immer um Schadenersatz von der Telekom streiten, haben jetzt einen Etappensieg errungen. * Elektronisch oder gedruckt - verschiedene Steuern für ein Buch In Deutschland müssen sich Leser immer noch entscheiden - wollen sie ein Buch in Papierform oder als e-Book lesen. Denn die unterschiedliche Besteuerung von Büchern und e-Books verhindert, dass ein Buch gleichzeitig in beiden Versionen verkauft werden kann. Die Firma Papego umgeht geschickt diese Steuer-Hürde. * was! war? - unser Wirtschafts-Rückblick In der letzten was!-Sendung blicken wir auf einige Themen der Erstausgabe vom 1.3.2004 zurück. Wir fragen nach bei "Meyer & Stutzke"? Als die Fernsehtechniker bei Grundig entlassen wurden, gründeten sie ihre eigene Reparaturwerkstatt. Das "Tropical Islands"-Projekt, das 2004 startete, funktioniert und auch Cargolifter macht weiter. * was! war? - unser Verbraucher-Rückblick Auch die Schrottimmobilien-Masche hat uns schon in der ersten Sendung beschäftigt. Was ist aus dem überteuerten Immobilien-Vertrieb geworden? Und für das "s" - also das Sparen - stand in der ersten Ausgabe der Bericht über Rabatt-Restaurants in Berlin - Gastronomen, die Besucher über den Preis lockten und auf Frequenz und Gewinn mit Getränken setzten. Das Lokal gibt es noch - und auch der Preis ist stabil geblieben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gerald Meyer Originaltitel: was!