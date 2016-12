RTL 19:05 bis 19:40 Daily Soap Alles was zählt Folge: 2577 D 2016 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Merken Marie ist weiterhin fest entschlossen, mit der Erpressung an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Presseabteilung von Steinkamp Sport & Wellness hat auch schon ein passendes Statement parat, das Marie als klares Opfer hinstellt. Doch Marie hat das Sex-Video aus freien Stücken gedreht und dazu will sie auch stehen. Wird sie sich Simone widersetzen? Jenny ist fassungslos, als Simone für die Tatzeit des Hallenbrandes in Duisburg überraschend ein Alibi aufweisen kann. In ihrer Wut unterstellt sie Simone ein Verhältnis mit Vincent. Getroffen ohrfeigt Simone ihre Tochter und die Fronten verhärten sich weiter. Leo muss zugeben, dass Ronny nicht zu viel versprochen hat, als sie von ihrem nächtlichen Abenteuer mit einem wunderschönen Weihnachtsbaum im Gepäck zurückkehren. Doch bevor Leo dazu kommt, Brigitte das prächtige Exemplar zu präsentieren, hat Ronny den Baum bereits an Michelle verschenkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt