RTL NITRO 04:00 bis 04:45 Krimiserie Magnum Folge: 57 Familiengeschäfte USA 1983 HDTV Live TV Merken Harry leitet ein erfolgreiches Unternehmen, in das in letzter Zeit häufig eingebrochen wurde. Aus dem Lager haben die Diebe riesige Mengen an Material gestohlen. Harry glaubt, daß einer seiner Mitarbeiter dahintersteckt. Er verdächtigt den jungen Andrew, den Magnum auf frischer Tat ertappen soll. Und damit sich Magnum, ohne großes Aufsehen zu erregen, in der Firma umsehen kann, inszeniert Harry eine Schein-Hochzeit zwischen dem Detektiv und seiner Nichte Marsha MacKenzie. Als neues "Familienmitglied" erhält Magnum offiziell den Posten des Vize-Präsidenten. Derart in Amt und Würden beginnt er mit seinen Recherchen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Thomas Magnum) John Hillerman (Jonathan Higgins) Roger E. Mosley (T.C. (Theodore Calvin)) Larry Manetti (Orville "Rick" Wright) Katherine Cannon (Marsha Mackenzie) Nicolas Coster (Andrew "Andy" MacKenzie) Mary Jackson (Grandmother MacKenzie) Originaltitel: Magnum, P.I. Regie: Ivan Dixon Drehbuch: Donald P. Bellisario, Rob Gilmer, Glen A. Larson Kamera: William F. Gereghty Musik: Pete Carpenter, Mike Post

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 462 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 272 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 192 Min. Exiled

Krimi

Tele 5 03:09 bis 04:49

Seit 93 Min.