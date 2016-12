RTL NITRO 19:25 bis 19:55 Comedyserie King of Queens Der einäugige Bandit USA 2003 2016-12-12 15:15 HDTV Live TV Merken Carrie und Doug haben zum Thanksgiving-Dinner eingeladen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren als es plötzlich an der Tür klingelt. Doug lässt einen Fremden zum Telefonieren ins Haus. Er trägt eine Augenklappe und gibt vor, eine Autopanne gehabt zu haben. Carrie ist von Beginn an skeptisch und schickt den Mann nach dem Telefonat zurück in die Kälte. Während des Festessens dreht sich alles nur noch um den Mann vor der Tür, der auf der Veranda der Heffernans ganz offensichtlich friert. Eine Diskussion entfacht, ob man sich vor eventuellen Ganoven schützen muss oder möglicherweise gerade einem armen Fremden Unrecht tut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Merrin Dungey (Kelly Palmer) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Michael J. Weithorn, David Litt Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar