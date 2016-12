RTL NITRO 16:00 bis 16:50 Actionserie Walker, Texas Ranger Folge: 32 Fahrt in den Tod USA 1994 2016-12-12 12:00 Live TV Merken In einem Auto, das gegen ein Brückengeländer gefahren ist und abzustürzen droht, ist ein Baby eingeschlossen. Mutig versucht Walker, das Kind zu retten, doch dabei gibt das Geländer nach und beide stürzen in die Tiefe. Walker wird bei dem Unfall schwer verletzt und fällt ins Koma. Voller Angst wachen Alex und C.D. an seinem Krankenbett und erinnern sich an viele schöne Momente ihrer Freundschaft. Unterdessen kümmert sich Trivette um die Übeltäter, die den Unfall verursacht haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Clarence Gilyard (James Trivette) Noble Willingham (C.D. Parker) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Kirk Sisco (Dr. J.T. Stephens) Jonathan Joss (Young Raymond Firewalker) Randy Means (Harris) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Alexander Singer Drehbuch: Sheree J. Wilson, Channing Clarkson, Albert S. Ruddy, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan Musik: Jerrold Immel