RTL NITRO 13:35 bis 14:00 Comedyserie M*A*S*H Bauch rein - Brust raus USA 1974 Live TV Merken Dem Lazarett steht eine Überprüfung durch einen General bevor, was bei den Mitarbeitern des M*A*S*H-Teams für reichlich Stirnrunzeln sorgt. So soll das Lager unter anderem näher an die Front verlegt werden, um Sprit bei den Verwundeten-Transporten zu sparen. Mit dem Gefühl, etwas unternehmen zu müssen, planen Hawkeye und Trapper , den General für unzurechnungsfähig zu erklären. Doch der wird vom Pentagon sogar noch belobigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Alda (Hawkeye Pierce) Wayne Rogers (Trapper John) Loretta Swit (Hot Lips) Gary Burghoff (Radar O'Reilly) McLean Stevenson (Henry Blake) Larry Linville (Frank Burns) Richard Dawson (Newkirk) Originaltitel: M.A.S.H. Regie: Hy Averback Drehbuch: James Fritzell, Everett Greenbaum, Larry Gelbart, W.C. Heinz, Richard Hooker, Ring Lardner Jr.