ONE 22:30 bis 23:20 Krimiserie Happy Valley Noch eine Tochter GB 2014 2016-12-09 01:35 Stereo 16:9 Merken Catherine befragt die Besitzerin des Hauses in der Milton Street, eine gewisse Julie Mulligan. Wie sich herausstellt, ist Mulligan Ashley Cowgills Ehefrau, die erklärt, dass das Haus ihrem Mann gehöre. Sie schickt Catherine zu Ashleys Farm mit dem anliegenden Campingplatz, warnt ihn aber, dass die Polizei unterwegs ist. Ashley fordert Tommy und Lewis auf, dafür zu sorgen, dass Ann sich still verhält. Als Catherine ihn mit den Spuren im Keller des Hauses an der Milton Avenue konfrontiert, gibt Ashley sich ahnungslos und spielt die Rolle des Unschuldigen. Nur, als Catherine den Namen Tommy Lee Royce erwähnt, verliert er für eine Sekunde die Kontenance. Catherine muss unbedingt Tommy finden und besucht seine Mutter Lynn. Lynn weiß nicht, wo ihr Sohn ist, aber bei der Begegnung hört sie Catherines Nachnamen und kommt darauf, dass Ryan Tommys Sohn ist. Endlich kommt es zum Gespräch zwischen Catherine und Helen. Helen erzählt Catherine von der Entführung. Sie will die Polizei nicht involvieren, aber Catherine hat keine Wahl: Sie muss die Entführung melden. Sofort wird eine Fahndung eingeleitet. Tommy meldet sich bei seiner Mutter und will einen "Hund" bei ihr im Keller unterbringen. Lynn willigt ein, und Tommy versteckt Ann bei ihr. Dabei erfährt er von seiner Mutter, dass er einen Sohn hat. Tommy wartet vor Ryans Schule, wo Catherine ihren Enkel gerade abholt. Er nähert sich ihnen, und zum ersten Mal muss Catherine dem Mörder ihrer Tochter ins Gesicht sehen. Sie droht ihm, sich von Ryan fernzuhalten. Catherine glaubt, dass zwischen Anns Entführung und dem Haus in der Milton Avenue eine Verbindung bestehen könnte. Sie fährt erneut zu Tommys Mutter. Als die erwähnt, dass Tommy seinen Hund im Keller untergebracht hat, zögert sie keine Sekunde und bricht die Tür auf. Sie findet Ann, die dort an einen Stuhl gefesselt ist. In diesem Moment erscheint Tommy, greift Catherine an und verletzt sie schwer. Dennoch gelingt es den Frauen gemeinsam, ihn zu überwältigen und Catherines Auto zu erreichen. Catherine schafft es gerade noch, einen Hilferuf abzusetzen und Ann im Auto einzuschließen, dann bricht sie zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Lancashire (Catherine Cawood) Shane Zaza (Shafiq Shah) Rick Warden (Mike Taylor) Steve Pemberton (Kevin Weatherill) George Costigan (Nevison Gallagher) Rachel Leskovac (Julie Mulligan) Joe Armstrong (Ashley Cowgill) Originaltitel: Happy Valley Regie: Sally Wainwright Drehbuch: Sally Wainwright Kamera: Ivan Strasburg Musik: Ben Foster